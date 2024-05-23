Anadolu Üniversitesi’ndeki KYK yurdunda bıçaklı saldırı: Güvenlik görevlileri olayı izledi

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde bulunan Yunus Emre KYK Kız Yurdu’nda dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde bulunan Yunus Emre KYK Kız Yurdu’nda, dün (22.05.2024) akşam saatlerinde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Okula moto kurye olarak giren saldırgan, bir yurt öğrencisinin erkek bir arkadaşını bıçaklayıp kaçtı. Öğrenciler olayın güvenlik görevlileri önünde yaşandığını kaydetti. Olay, kuryenin yurt öğrencisini taciz etmesinden sonra başladı. Motorlu saldırgan olay yerinden kaçarken; saldırıya uğrayan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik görevlileri olayı izledi, idare öğrencilere olayı anlatmamaları için baskı yaptı

Olaya şahit olan bir öğrenci, soL’a konuştu. Güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmediğinin altını çizen öğrenci, güvenliklerin olay yaşandığı sırada güvenlik kulübesinde olduğunu söyledi. Öğrenci, olayın yayılmaması için yurt idaresinin öğrencilere baskı uyguladığını, yurt gruplarında yazılan mesajların silindiğini ifade etti. Olaydan sonra yurt müdürünün “Sizi ilgilendiren bir şey yok” dediğini söyleyen öğrenci, yurttan atılmakla tehdit edildiklerini belirterek şunları anlattı:

““Olaya şahit oldum. Çok fazla şey konuşuluyor, çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Moto kurye bıçaklanan kişiden çakmak istedi, arkadaş çakmak vermeyince yanındaki yurt arkadaşımıza yönelip tacize varan söylemlerde bulundu. Sonra itiş kakış yaşandı aralarında. Moto kurye, çocuğu bıçakladıktan sonra rahat bir şekilde kaskını takarak motosikletine binip gitti. Bıçaklama olayı olduktan sonra polis hemen geldi ama güvenlik görevlileri yetersiz olduğu için saldırgan kaçtı.

Diğer bir konu da yurt idaresinin baskıları. Olay yaşanır yaşanmaz olayın duyulmaması için ellerinden geleni yaptılar. Yurt gruplarındaki mesajlar birdenbire silinmeye başladı. Olay hakkında paylaşım yapan yurt öğrencileri müdür tarafından hakkında tutanak tutulup yurttan atılmakla tehdit ediliyor. Olaydan sonra yurt müdürü bize ‘Sizi ilgilendiren bir şey yok, olaya karışanlar yurttan değil’ dedi. Bu çok saçma, orada bıçaklanan ben de olabilirdim.”