Emekliler eylemde: Sefalete hayır, insanca bir yaşam istiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "emekli yılı" ilan ettiği 2024'te emeklilerin payına açlık sınırının yarısı kadar taban ücret, iki yıldır değişmeyen bayram ikramiyesi ve KYK yurdunda 5 gün tatil hakkı düştü.

"Müjde" olarak sunulan koşullara itiraz gecikmedi. İktidarın yoksulluğa mahkum ettiği emekliler bugün İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Mersin, Balıkesir ve Ordu'da sokağa indi.

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın düzenlediği protestolarda taleplerini yineleyen emekliler, bu kez seslerini alanlardan duyurdu.

'Sabrımız kalmadı'

İstanbul'daki buluşmanın adresi Kadıköy'dü."Emeklilik Lütuf Değil, Haktır" yazılı pankartın taşındığı eylemde "Açlığa, sefalete, çaresizliğe hayır" denildi.

Enflasyondaki rekora karşın asgari ücrete bu yıl ikinci bir zammın yapılmamasının emeklileri de olumsuz etkileyeceğini belirten açıklamada, "Devletin kötü yönetilmesinin faturası emeklilere çıkarılamaz. Emeklilerin gösterecek sabrı kalmamıştır. İktidarı uyarıyor, emeklilerin susmayacaklarını bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul

'Eşitlikçi bir yaşam istiyoruz'

İzmir'deki mitinge Patronların Ensesindeyiz Emekliler Dayanışma Ağı (PEEDA) da katıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde buluşan emekliler, "Emekliler Patronların Ucuz İşgücü Olmayacak", "Sefalete Teslim Olmayacağız" yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

PEEDA Sözcüsü Mehmet Düşünceli miting alanından emeklilere seslendi. "Sermayeye hizmette yarışan düzen partileri, emeklilere, ne yazık ki, onları açlığa mahkûm ücretleri reva görüyor" diyen Düşünceli'nin açıklaması şöyle:

"Söz konusu olan sadece asgari ücret düzeyindeki düşük maaşlar değil, emeklilerin insanca yaşayabileceği ve çalıştıkları zaman prim olarak ödedikleri paraların patronlara peşkeş çekilmesidir, hakkımızı geri almak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizler, emekilerin insanca yaşayabileceği, eşitlikçi bir yaşam istiyoruz. Bu konuda, emeklilerin muhatap alınarak toplu sözleşme masasında çözülebilecek bir ortamın yaratılması ve örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasını istiyoruz. Bunun için Patronların Ensesindeyiz Emekliler Dayanışma Ağı olarak mücadelemizi sürdüreceğiz."

İzmir

'Ülkemiz bunları hak etmiyor'

Eskişehir'de Adalar Porsuk Mevkiinden Hamamyolu Yediler Parkı’na yürüyüş düzenlendi. Burada okunan açıklamada iktidara şu sözlerle seslenildi:

"TÜİK güya enflasyonu ölçüyor. Hangi kalemleri baz aldığını açıklamayan bir kuruma inanmak mümkün müdür? Zaten kimse de inanmıyor. Devletin bir kurumunun bu hale düşmesi üzücüdür. Tıpkı uluslararası sözleşmeleri tanımayıp, siyaset kurumunun işaretiyle, sendikalarımızı kapatmayı alışkanlık haline getiren, hukuki normları dikkate almayan siyasallaşmış yargı gibi. Ülkemiz bunları hak etmiyor."

Açıklamanın devamında talepler şöyle sıralandı: