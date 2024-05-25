Hıdırlık Kulesi’nde işçilerin maaş isyanı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi’nde çalışan taşeron firma işçileri 50 gündür maaşlarının ödenmemesi üzerine iş bıraktı. Taşeron firmada çalışan ve aralarında arkeologların da bulunduğu 18 işçi, çeşitli bahanelerle ödemelerin ertelendiğini belirterek “Birçoğumuzun geçindirmesi gereken bir ailesi, çocukları var. Kredi kartı borçlarımız var. Gerçekten mağdur durumdayız” diyerek maaşlarının bir an önce yatırılmasını istedi.

Antalya’nın simgelerinden biri olan tarihi Hıdırlık Kulesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl seyir terası projesi başlatıldı. EKAP’ta yayınlanan ihale sonucuna göre 30 Ekim 2023 tarihinde sözleşmesi yapılan proje, 65 milyon 942 bin 730 TL bedel ile özel bir yapım firmasına verildi. Ancak çalışmaları devam eden projenin maliyetinin 100 milyon TL’yi aşması bekleniyor.

Roma dönemine ait yapının çevresine seyir terası inşa ediliyor

Roma döneminde M.S 1. yüzyılın sonları ile 2. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen tarihi yapı, anıt mezar olarak yapılmış. Ancak daha sonra geç Roma-erken Bizans dönemlerinde kent surlarının bir parçası olarak savunma amacıyla kullanıldığı düşünülen tarihi yapı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kule olarak kullanılmış. Yaklaşık 2 bin yıldır Antalya Falezlerinin üzerinde tarihe tanıklık eden Hıdırlık Kulesi’nin çevresinde kazılarla açığa çıkarılan arkeolojik kalıntıların üzerine çelik ve camdan oluşan seyir terası inşa ediliyor.

Taşeron firma işçileri maaşları ödenmediği için iş bıraktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir şirkete ihale edilen projeyle ilgili çalışmalar devam ederken, taşeron firma işçileri maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle iş bıraktı. Aralarında arkeologların da bulunduğu 18 işçi, yaklaşık 50 gündür maaşlarını alamadıklarını öne sürerek mağdur olduklarını belirtti.

‘Yaklaşık 50 gündür maaş alamıyoruz’

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan işçiler, “Nisan ayı maaşlarımız 1 Mayıs itibari ile yatması gerekirken şu an hâlâ yatmamış durumda. Yani yaklaşık 50 gündür maaş alamıyoruz. Genelde benzer bahanelerle iyi niyetimiz suiistimal edilerek oyalanıyoruz. Geçtiğimiz hafta şirket yetkilisi ile iş bırakan 18 işçi olarak görüştük. Şirket yetkilisi bize bahanelerle kendi durumunu anlatarak istifa dilekçemizi imzaladıktan sonra ödemelerin hızlanacağını söyledi. Biz de işçiler olarak hiçbir yere imza atmayacağımızı kendisine ilettik. Şirket yetkilisi de bu hafta içinde ödemeleri halledeceğini söyledi. Fakat bugün Cuma olmasına rağmen hâlâ maaşlarımızı alabilmiş değiliz. Birçoğumuzun geçindirmesi gereken bir ailesi, çocukları var. Kredi kartı borçlarımız var. Gerçekten mağdur durumdayız” diye konuştu.

‘Maaş gecikmelerine bir muhatap bulamadık’

Hıdırlık Kulesi projesinde çalışan taşeron firma işçileri, geçmişte de maaşlarının bir hafta 10 gün kadar gecikmeli olarak yatırıldığını ve ödeme zamanlarında ilgililerin telefonlara çoğu zaman çıkmadığını da öne sürerek, “Bir muhatap bulamadık” diyor.

Taşeron firma işçileri, maaşlarının bir an önce yatırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.