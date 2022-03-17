Güncelleniyor: Ukrayna'daki savaşın 22. günü

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 22. gününe girdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili "savaş suçlusu" sözlerine Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bombaları dünyanın her tarafında yüz binlerce insanı öldüren bir devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Mariupol'da bine yakın sivilin olduğu belirtilen tiyatroya saldırı düzenlendi. Belediye yetkilileri Rusya'nın binayı bombaladığını, Rusya ise Azov Taburu'nun binayı havaya uçurduğunu iddia etti.

Savaşın 22. gününde öne çıkan gelişmeler gün boyu haberimizde...

Güncelleniyor: 10.30

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rivne bölgesinde Toçka-U sistemleri için olan füzelerin bulunduğu mühimmat deposunun vurulduğunu açıkladı.

Güncelleniyor: 10.05

Ukrayna'dan önümüzdeki hafta daha büyük bir göç dalgası bekllediklerini belirten Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sığınmacı akınına karşı gelecek hafta ülkesinin Romanya ve Ukrayna sınırılarına sınır muhafızı yerleştirileceğini söyledi.

Güncelleniyor: 09.35

İngiltere’den Ukrayna'ya ‘Starstreak’ uçaksavar füze sistemleri yollanacak.

'Üçüncü dünya savaşına karışmakla ilgilenmiyoruz'

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ve NATO’nun Ukrayna’da uçuşa yasak bölge oluşturmayacağını belirtti. Psaki, basın toplantısında, “(ABD Başkanı Joe) Biden, ulusal güvenlik çıkarlarımız temelinde bir karar aldı. Daha önce de söylediğimiz gibi, uçuşa yasak bölge bizden ve NATO’dan Rus uçakları vurmayı talep edecek. Üçüncü dünya savaşına karışmakla ilgilenmiyoruz” ifadesini kullandı.

Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in, uçuşa yasak bölge oluşturma veya yeni savaş uçaklarını sağlama taleplerini anlayışla karşıladıklarını dile getiren Sözcü, “Ukrayna’ya savaş uçağı teslimi yanlışlıkla eskalasyon olarak algılanabilir” dedi.

Zelenskiy’den müzakere açıklaması

İki ülke arasında yapılan müzakerelerden geçici ateşkes kararları çıksa da henüz kalıcı bir çözüm kararı alınmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı yeni açıklamada, olası bir müzakere için "kesin" önceliklerini açıkladı.

Zelenskiy, gece yayımladığı video mesajında, önceliğin Ukrayna devletinin korunması olduğunu kaydederek, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması" dedi.