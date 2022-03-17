Mevlüt Çavuşoğlu: Putin ve Zelenskiy'in bir araya gelme olasılığı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'daki temaslarının ardından bugün Ukrayna'ya geçerek mevkidaşı Kuleba ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını açıkladı. Çavuşoğlu, Putin ve Zelenskiy'in bir araya gelme olasılığının bulunduğunu duyurdu.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır.

(Rusya-Ukrayna arasında) Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var.

En kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininini hazırlanması gerekiyor. Buna ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de açıklamıştık.