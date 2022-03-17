Rusya: Ukrayna tarafsız ülke olması gerektiğini anlarsa harekat biter

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yöntemiyle devam ettiğini ve askeri, siyasi ve insani konularda tartışmalar yapıldığını belirtti.

Zaharova "Rusya'nın talepleri son derece basit ve anlaşılır, bunlar özel askeri harekatın amaç ve hedeflerine dayanıyor. Kiev'in Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Naziden arındırılması sorunu için barışçıl çözüm bulunmasının, bağımsız Ukrayna halkının ve tüm Avrupa yararına tarafsız bir devlete dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu idrak edeceğini umuyoruz" dedi.

Sputnik'teki habere göre "Kievli temsilciler bunu ne kadar çabuk anlarsa, özel askeri harekat o kadar çabuk biter" diyen Zaharova, "Zelenskiy rejimini ülkenin kaderini, halkın hayatını düşünmeye ve ilgili kararları almaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

'Mariupol'deki tiyatro binası saldırısı hakkında Rusya'ya yöneltilen suçlamalar yalan'

Kiev'in Mariupol'deki tiyatro binası saldırısının sorumluluğunu Rusya'ya yüklemeye çalıştığını ve Rus güçlerini binaya hava saldırısı düzenlemekle suçladığını söyleyen Zaharova, "Elbette bu bir yalan. Rusya Silahlı Kuvvetleri, şehirleri bombalamıyor, bunu herkes çok iyi biliyor, NATO'nun yapılarında ne kadar video montaj yaparlarsa yapsınlar, ne kadar montaj yapılmış fotoğraf ortaya atarlarsa atsınlar, gerçek yine ortaya çıkacak" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre halkın eline 25 bin otomatif tüfek, 10 milyon mermi, yüzlerce manuel tanksavar bombaatar geçtiğine ve savaş deneyimine sahip çok sayıda militanın cezaevlerinden salıverildiğine dikkat çeken Zaharova, Rusya'nın Kiev rejiminin insanlığa karşı işlediği bu suçların cezası kalmaması için her şeyi yapacağını ifade etti.

Zaharova, Ukrayna'nın yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerinin "Zelenskiy'in gönüllü yabancı birliğine yabancı vatandaşları dahil etmek için çalışma yürüttüğünü" söyleyerek "Bence IŞİD'in ideologları, böyle bir 'fantezi uçuşunu' kıskanırlardı" yorumunu yaptı.

'Arnavutluk Fahri Konsolosluğu'nu vurmadık'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rus güçlerinin Harkov'daki Arnavutluk Fahri Konsolosluğu binasını vurduğuna dair iddiaları da yalanladı. Zaharova, "Bu tür suçlamaları şiddetle reddediyoruz. Ukrayna'daki özel harekatın en başından beri Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sivil altyapıyı vurmadığını, sivil can kayıplarını önlemeye çalıştığını dile getirdik" dedi.

Zaharova, "Canlı kalkanların arkasına saklanarak, sivil can kaybını bilinçli olarak provoke ediyorlar. Ukraynalı askerler sivillerin Rusya tarafından açılan insani koridorlardan çıkmalarını engelliyor. Kınanması gerekenler, bu eylemler ve insanlık dışı taktiklerdir. Nesnel değerlendirmeler yapılmasını ve topluma hakikatlerin bildirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

'ABD ve İngiltere'nin savaş suçlarını yayınlayacağız'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde ABD ve İngiltere'nin savaş suçlarıyla ilgili tarihsel bulgularının yer aldığı yeni bir bölümü yayına açacaklarını duyuran Zaharova, tarihçilerin ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının bunları çok iyi bildiğini, artık kamuoyunun da bunları öğreneceğini kaydetti.

Zaharova, basın toplantısında BM Genel Sekreterliği'nin Rusya'ya tek taraflı suçlamalar yönelttiğine ve Kiev'in ülkede oluşan durumdaki sorumluluğunu görmezden geldiğini belirtti.

Zaharova şöyle konuştu:

"İş, Ukrayna'daki sivil tesislerin ve altyapınını Rus askerleri tarafından neredeyse kasıtlı olarak imha edildiğiyle ilgili absürd açıklamalara kadar gidiyor. Fakat Ukrayna ordusunun Donetsk ve Lugansk'a yönelik saldırıları görülmüyor. Hiç kimse, ölen ve yaralanan sivilleri görmek istemiyor. Onlar yok, enformasyon alanından, dolayısıyla zihinlerden de çıkarıldılar. Geride kalan 8 yıldan bahsetmiyorum bile. Bu bağlamda BM Genel Sekreterliği'ni ve bağlı birimlerini diyalog ve işbirliği fırsatları aramaya yönelik eşit mesafeli tutum sergileyen uluslararası sivil kurum statüsüne sıkıca bağlı kalmaya dönmeye çağırıyoruz."