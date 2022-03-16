Mariupol'da yüzlerce kişinin olduğu belirtilen tiyatro binasına saldırı

Ukrayna'nın Mariupol kentinde içinde bine yakın sivilin bulunduğu belirtilen tiyatro binasına saldırı düzenlendi.

Mariupol Belediyesi'nden yapılan açıklamada bini aşkın kişinin sığınak olarak kullandığı binaya Rusya'nın hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Rusya ise binanın milliyetçi Azov Taburu militanlarınca daha önce döşenen patlayıcılarla havaya uçurulduğunu iddia etti.

Mariupol Belediyesi'nden yapılan açıklamada tiyatro binasını Rus uçaklarının bombaladığı iddia edildi. Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko, tiyatronun sayı ve büyüklük bakımından şehir merkezindeki en büyük sığınak olduğunu ileri sürerek "Ön verilere göre, burada binden fazla kişi saklanıyordu. Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Mariupol'daki tiyatro binasına Rus güçlerinin hava saldırısı düzenlediklerine dair iddiayı yalanladı. Bakanlığın açıklamasında "Elde edilen güvenilir verilere göre Azov milliyetçi taburu militanları patlayıcı döşedikleri tiyatro binasını havaya uçurarak yeni bir kanlı provokasyona imza attılar" denildi. Açıklamada "16 Mart öğleden sonra Rus hava güçleri Mariupol'daki kara hedeflerini vurmakla ilgili hiçbir görev icra etmedi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada "Rus ordusunun Mariupol'deki mültecilerden Azov Taburu'nun tiyatro binasında sivilleri tutuyor olabileceği ve binanın üst katlarını atış noktaları olarak kullandığı bilgisini edindiği" kaydedildi.