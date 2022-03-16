Güncelleniyor: Ukrayna'daki savaşın 21. günü

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 21. gününe girdi.

İki ülke arasındaki müzakerelerin bugün devam etmesi beklenirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Moskova'ya gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "Antalya’nın ardından, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere Moskova’dayız" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştükten sonra Ukrayna'ya gidecek.

Savaşın 21. gününde öne çıkan gelişmeler gün boyu haberimizde...

Güncelleme: 09.42

Japonya, Dünya Ticaret Örgütü'nün Rusya'ya verdiği 'en çok kayrılan ülke' statüsünü tanımayacak

Güncelleme: 09.38

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya başbakanlarıyla Kiev'de yapılan görüşmede, Rusya karşıtı yaptırımlar ve insani desteğin ele alındığını söyledi.

Güncelleme: 09.32

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, aralarında Gazprombank, Sberbank, Tinkoff Bank, Alfa-Bank’ın da bulunduğu toplam 31 Rus bankasının uzun vadeli kredi notunu B’den CC’ye düşürdü.

3 başbakan Kiev'e gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin zor ama önemli olduğunu; devam etmesi gerektiğini ve tarafların pozisyonlarının şimdi daha gerçekçi göründüğünü, ancak daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Zelenskiy Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ile bir araya geldi.

Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanları, Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat’tan bu yana devam eden saldırılardan bu yana Ukrayna’yı ziyaret eden ilk başbakanlar oldu. Polonya Başbakan Yardımcısı, Ukrayna’ya NATO barış gücü gönderme önerisinde bulundu. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya bir an önce aday ülke statüsü vermesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu ziyarete duyduğu memnuniyeti ifade eden Zelenskiy, "Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslav Kaczynski, Çek Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa. Ukrayna için böyle zor bir zamanda gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret, desteğinizin güçlü bir ispatıdır. Biz buna çok kıymet veriyoruz" dedi.

'Askeri operasyon hedeflerine ulaştığında duracak'

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya'ysa, Rusya-Ukrayna savaşı ve BM’deki durum ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Nebenzya, Rusya askerlerinin Ukrayna’dan ne zaman çekileceği ile ilgili soruyu yanıtlayarak, “Özel askeri operasyon hedeflerine ulaşıldığında duracaktır” dedi.

Nebenzya, Ukrayna ile ateşkesin ne zaman ilan edileceği sorusuna ise , “Rusya'nın öne sürdüğü koşullar yerine getirildiğinde ateşkes yürürlüğe girecektir. Bu koşullar, Ukrayna'nın askerden arındırılması, Ukrayna'nın silahsızlaştırılması ve Ukrayna’nın NATO'ya katılmayı reddetmesidir” cevabını verdi.