Zelenskiy’den müzakere açıklaması: ‘Kesinlikle net’ diyerek sıraladı…

Rusya-Ukrayna savaşı 22. gününde devam ederken, iki ülke arasında yapılan müzakerelerden geçici ateşkes kararları çıksa da henüz kalıcı bir çözüm kararı alınmadı. Diplomatik çözüm için temaslar da sürerken taraflar sık sık şartlarını yineliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı yeni açıklamada, olası bir müzakere için "kesin" önceliklerini açıkladı.

'Kesinlikle net' diyerek duyurdu

Zelenskiy, gece yayımladığı video mesajında, önceliğin Ukrayna devletinin gerçek korunması olduğunu kaydederek, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması" dedi.

Rus askerlerine çağrı

Rus askerlerine de seslenen Zelenskiy, Ukrayna'daki savaş alanında ölmektense silahlarını bırakmalarını önerdi. Zelenskiy, "Silahını bırakan her Rus askeri, bir şans elde edecek. Hayatta kalma şansı. Özellikle onlara sesleniyorum. Bu savaşın kazanına atılan askerlere. Ve hala kendini koruma içgüdüsü olan diğer Rus askerlerine. Silahlarınızı bırakın. Bu, savaş alanında, bizim topraklarımızda ölmekten iyidir." diye konuştu.

Uygulanan yaptırımlara rağmen, Rus ekonomisinin hala Ukrayna'da "savaş makinesini" tutmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, bu nedenle Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyacın olduğunu söyledi.

Volodimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Avrupa ülkelerine sığınan Ukrayna vatandaşlarının desteklenmesi konusunda anlaştığını da dile getirdi.