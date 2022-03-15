Güncelleniyor: Ukrayna'daki savaşın 20. günü

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 20. gününe girdi.

İki ülke arasındaki müzakerelerin dördüncü turuna bugün devam edileceği belirtilirken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’in başdanışmanı, "Rusya ile barış en erken 1 ya da 2 haftada en geç Mayıs ayında sağlanabilir" dedi. Öte yandan NATO yaklaşık 30 bin askerin, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Savaşın 20. gününde öne çıkan gelişmeler gün boyu haberimizde...

Güncelleme: 10.10

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson bölgesinin tamamında kontrol sağlandığını duyurdu.

Güncelleme: 09.56

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li hackerların Çin içerisinde bir ağı ele geçirdiğini ve bu ağ üzerinden Rusya'ya ve Belarus'a siber saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Güncelleme: 09.13

Daily Mirror gazetesi Rusya'nın NATO güçlerinin kullandığı üsse saldırısında 3 İngiliz eski özel birlik askerinin öldüğünü öne sürdü. Saldırıda 100'dan fazla kişinin ölmüş olabileceği iddia edildi.

Güncelleme: 08.30

Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki krizin arkasında Avrupa güvenliğinde uzun süredir birikmiş çelişkilerin ağırlaşmasının yattığını belirterek "Tek taraflı yaptırımlar yalnızca durumu karmaşıklaştıracak ve çelişkileri ağırlaştıracaktır. Karşılıklı diyalog ve istişare, Doğu ülkelerinin siyasi bilgeliği ve diplomatik geleneğidir ve fiilen etkinliğini kanıtlamıştır" dedi.

Güncelleme: 08.30

AB, Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren dördüncü yaptırım paketinini onayladı.

'Rusya Avrupa Konseyi'nden derhal çıkarılsın'

Video konferans yoluyla dün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden derhal çıkarılmasını talep etti. Şmihal yaptığı konuşmada "Yaptırım politikasının çok önemli parçalarından biri de Rus kamu personeline yaptırım uygulanmasıdır. Birçok kişi bu barbar savaşa oy kullanarak destek verdi. Tüm ülkelerden ve iş sahalarından Rusya’nın çocukları ve kadınları öldüren, savaş suçu işleyen bütçesini finanse etmelerini durdurmalarını isteyeceğiz. Tüm bankalardaki döviz hesapları dondurulmalı. En önemlisi de Sberbank’a uygulanan yaptırımların devam ettirilmesidir" dedi.

ABD ile Çin arasında 7 saatlik görüşme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi’nin İtalya’nın başkenti Roma’daki görüşmesinin 7 saat sürdüğü ve ABD'nin, "Çin’in Rusya'ya yardım etmesi halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçları ilettiği" bildirildi. Görüşmenin ardından açıklama yapan üst düzey ABD’li bir yetkili, “Çin'in şu anda Rusya ile uyumu konusunda endişelerimiz var ve Ulusal Güvenlik Danışmanı bu endişeler ve belirli eylemlerin muhtemel sonuçları hakkında doğrudan konuştu" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un, Çin'in Rusya'ya ne ölçüde destek sağladığını yakından izlediğini ifade ederek, herhangi bir desteğin ABD yönetimi için ciddi bir endişe kaynağı olacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin'in Rusya'nın savaş çabalarını desteklemek için askeri veya herhangi bir şekilde yardım sağlaması halinde, ABD ve müttefiklerinin harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.