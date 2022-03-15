AB'den Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım kararı

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hazırladığı dördüncü yaptırım listesi, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kremlin'le bağlantılı oligarklar, dezenformasyonda aktif rol alan kişiler ile savunma alanındaki şirketler yaptırım listesine eklendi.

Yaptırım listesine İngiliz futbol takımı Chelsea FC ve Evraz şirketlerinin de sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç, Alfa Group ortaklarından German Khan, dünyanın en büyük çelik üreticilerinden MMK'nın sahibi Viktor Rashnikov, Alfa Grup ortağı Alexey Kuzmichev, silah şirketi Rosoboronexport CEO'su Alexander Mikheev, Rus Sanayiciler Birliği Başkanı Alexander Shokhin, enerji dağıtım şirketi Rosseti PJSC Yöneticisi Andrey Ryumin, Sputnik kanalında program yapan Armen Gasparyan, Channel One kanalında program yapan Artyom Sheynin, Channel One CEO'su Konstantin Ernst, Nafta Moscow Grubu sahibi Suleyman Kerimov, Yandex yöneticisi Tigran Khudaverdyan, EuroChem CEO'su Vladimir Rashevsky, Rosneft CEO'su Igor Sechin'in eski eşi Marina Sechina ve televizyonlardaki yayınlara katılan Dmitry Kulikov eklendi.