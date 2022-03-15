IMF: AB, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle ‘derin bir resesyon’ yaşayabilir

IMF'nin yayınladığı analiz raporunda, Ukrayna çevresindeki durum ve Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle Avrupa'nın ‘derin bir resesyon’ ile karşı karşıya kalabileceği, bunun olumsuz sonuçlarının küresel ekonominin tümünü etkileyebileceği, gıda ve enerji kaynaklarının daha pahalı hale gelebileceği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, raporda, “Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlar, Avrupa'da ekonomik işbirliğine ve ticarete büyük zarar verecek ve bu da kaçınılmaz olarak orada derin bir durgunluğa yol açacak” ifadeleri kullanıldı.



Raporda ayrıca, ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile çok az bağı olduğu, bunun da yaptırımların doğrudan etkisini azaltacağı ancak enflasyonun kırk yılın en yüksek seviyesinde olduğuna vurgu yapılarak, “Federal Rezerv faiz oranlarını yükseltmeye çalışırken fiyatlar artmaya devam edebilir” ifadelerine yer verildi.