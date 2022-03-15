Stoltenberg: NATO, Polonya ve Slovakya'ya Patriot sistemi yerleştirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, NATO’nun Polonya ve Slovakya’ya Patriot tipi hava savunma sistemi yerleştirdiğini belirtti.

Yüz binlerce NATO gücünün yüksek alarm seviyesinde olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Artık İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda. Avrupa'da yüz bin ABD askeri var. Çoğunlukla ittifakın doğu kesiminde ise doğrudan NATO komutası altında yaklaşık 40 bin asker var. Bu kuvvetler, hava savunmasının yanı sıra büyük hava ve deniz gücü ile desteklenmektedir” dedi.

ABD’nin Polonya'ya Patriot tipi hava savunma sistemleri yerleştirdiğini belirten Stoltenberg, “Almanya ve Hollanda da Patriotları Slovakya'ya yerleştiriyor. Bütün bunlar açık bir mesaj gönderiyor, bir müttefike yapılan saldırı, tüm ittifaktan kesin bir yanıtla karşılanacaktır” dedi.

“Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Belarus ile askeri entegrasyonu, Avrupa kıtasında yeni bir güvenlik gerçeği oluşturuyor. Dolayısıyla bu yeni gerçeklik için askeri duruşumuzu yenilememiz gerekiyor” ifadelerini kullanan Stoltenberg, “Yarın bakanlar, güvenliğimizi her alanda uzun vadede güçlendirmek için somut önlemler konusunda önemli bir tartışmaya başlayacaklar. Karada, ittifakın doğu kesiminde, daha hazırlıklı ve önemli ölçüde daha fazla kuvveti içerebilir” dedi.

NATO’nun yarın hava ve deniz gücü konuşlandırmalarında büyük artışlar yapmayı da değerlendireceğini aktaran Stoltenebrg, bunlara ek olarak entegre hava ve füze savunmasının, siber savunmanın ve daha geniş ölçekli tatbikatların yapılmasını ele alınacağını açıkladı.

NATO'nun yapacağı takviyelerin maliyetli olacağını belirten Stoltenberg, “Tüm müttefikleri GSYİH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya harcamaya çağırıyorum. Daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden daha fazla yatırım yapmalıyız. Barışı ve özgürlüğü korumak için. Bu kritik zamanda değerlerimize sahip çıkın” dedi. (İHA)