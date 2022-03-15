Zelenskiy: NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk, bunu kabullenmemiz gerek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya üye olamayacağını duyduklarını ifade etti.

Zelenskiy, "NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek" dedi.

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Güncelleniyor: Ukrayna'daki savaşın 20. günü