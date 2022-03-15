Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya üye olamayacağını duyduklarını ifade etti.
Zelenskiy, "NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek" dedi.
Çağdaş Gökbel
İlter Aslaner
Zelenskiy: NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk, bunu kabullenmemiz gerek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek' açıklamasını yaptı.
Haber Merkezi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya üye olamayacağını duyduklarını ifade etti.
Zelenskiy, "NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek" dedi.