Belçika'dan vergileri düşürme kararı

Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı doğalgaz, benzin ve motorindeki vergileri düşürme kararı aldığını açıkladı.
Sputnik’te yer alan habere göre, yapılan açıklamada bir dizi önlemin hayata geçirileceği duyurulurken bu önlemlere dair şu bilgiler paylaşıldı:
- Doğalgazdaki KDV oranı nisan ayından eylül sonuna kadar yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilecek.
- Elektrik faturalarındaki KDV oranının mart-temmuz dönemi için yüzde 21'den yüzde 6'ya düşürülmesi kararı da eylül sonuna kadar geçerli olacak.
- Evini fuel oil ile ısıtanlara 200 avro'luk çek gönderilecek.
- Benzin ve mazota uygulanan vergiler de azaltılacak. Söz konusu yakıtların litre fiyatı 17,5 sent düşürülecek.