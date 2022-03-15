Belçika'dan vergileri düşürme kararı

Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı doğalgaz, benzin ve motorindeki vergileri düşürme kararı aldığını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, yapılan açıklamada bir dizi önlemin hayata geçirileceği duyurulurken bu önlemlere dair şu bilgiler paylaşıldı: