Çin: Ukrayna'da taraf değiliz, Rusya'ya yaptırımlardan etkilenmek istemiyoruz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Ukrayna konulu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Vang görüşmede, "Çin krize taraf değil, yaptırımlardan daha az etkilenmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Pekin'in ilkesel olarak tek taraflı yaptırımları reddettiğini ifade eden Vang, ülkesinin meşru haklarını ve çıkarlarını koruma hakkına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük harekatını değerlendiren Vang, harekatın Avrupa'daki güvenlik çelişkilerinin yıllar içinde birikmesinin ve yoğunlaşmasının bir neticesi olduğuna işaret etti.