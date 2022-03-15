Çavuşoğlu: Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi için görüşmelerimiz sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahilleri Dışişleri Bakanı Kandia Camara ile görüştü. İki Bakan kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, "Burada 100-110 civarında Tür vatandaşı var. Burası ile iletişimimiz sağlıklı değil. Tahliye için iki tarafın da yardımını istedik" dedi.

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin "Her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Lavrov beni gece yarısı aradı. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Camiye sığınmış olan vatandaşlarımızın gıda sıkıntıları yok" ifadelerini kullandı.