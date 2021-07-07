Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın: Kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadım

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilerek nöbetçi hakimliğe sevk edilen "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Aydın'ın "Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu"nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade verme işlemleri ise devam ediyor.

DHA'nın haberine göre Aydın emniyetteki ifadesinde "Çiftlik Bank" projesini öncelikli bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılımcı şirket kurmaya karar verdiğini, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söyledi. 'Çiftlik Bank Projesinde' zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını ve bazı kişilerin para istemesine üzerine eşiyle yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini kaydeden Mehmet Aydın'ın yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını belirttiği kaydedildi.

Türkiye'deki "Çiftlik Bank" işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü öne süren Aydın'ın "Çiftlik Bank" sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların gerçek çiftliklerde payı olmadığının söylendiğini iddia etti.

Şirketlerinin mal varlıkları yaklaşık 200 milyon lira

Aydın'ın sistemde görev alan kişilerin kötü niyetli davrandığını söyleyerek haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söylediği belirtildi.

Aydın'ın tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığının haber yapılması üzerine Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

'Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum'

Aydın ifadesinde Bursa'da mafyavari bir kişi tarafından tehdit edildiğini, yurtdışına çıkmak zorunda kaldığını iddia etti. Aydın, kendisini tehdit ettiğini söylediği Ebubekir Karaman'ın kendisinden vekaletname aldığını da dile getirdi.

Aydın'ın Çiftlik Bank oyunu, şarküteri, hayvan besiciliği faaliyetlerine devam ederken Bitcoin'e merakı olduğunu, bir Uruguay vatandaşının kendisine bu işlerin Paraguay'da daha kolay yapılabileceğini söylediği ve 3 milyon dolar ödeme yaparak 800-900 adet Bitcoin üretim cihazı aldıklarını söyledi. Elde ettiği karlardan Çiftlik Bank üyelerine de para verdiğini öne süren Aydın'ın sosyal medyada kendileri aleyhine haberler yapıldığını ve bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli incelemeleri başlattığını belirterek "Hakkımızda soruşturma başlatıldı. Reklamlarımız yasaklandı. Biz de üyelere bağlı bir sistem olmadığımızı ispatlamak amacıyla üye alımını durdurduk. Soruşturma başlatılmasının ardından Türkiye'de bulunan bankalar bizimle çalışmayacağını söyleyerek hesaplarımızı kapattılar" dediği öğrenildi.

Aydın "Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" dedi.