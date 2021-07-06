Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın kaçak villası mühürlendi

Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 2016 yılında memleketi Giresun’un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere görü, Mehmet Aydın'ın babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın’a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Espiye Kaymakamlığı ekipleri, kaçak olduğunu tespit ettiği villa tipi evi tutanak ile mühürledi.