Çiftlik Bank davasında gizlilik kararı

Geçtiğimiz hafta Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın'ın ifadesi sürerken ilginç bir karar geldi.
Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi. Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor.
CNN Türk'te yer alan habere göre, Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi.