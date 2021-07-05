'Yaşamını değiştirmek mi istiyorsun? Öyleyse örgütlen!'

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Yaşamını Değiştirmek mi İstiyorsun? Öyleyse Örgütlen!" manşetiyle çıktı.

Bu düzenin devamından çıkar sağlayanların, doğal olarak, insanlarda örgütlü mücadeleye dönük bir korku yaratmaya çalıştığına işaret eden Boyun Eğme 'Soruyu bir de biz sorup yanıtlayalım: Örgütlü olmak tehlikeli midir?" diyor.

Gazetede şu değerlendirmeye yer veriliyor:

"Türkiye’de siyaset dünyası iki gündür İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiği iddiaları üzerinden tartışıyor. Ortada devam eden pazarlık süreci, kimin nasıl konumlandığı, Soylu ile ilgili iddiaların üzerine gidilip gidilmeyeceği hem medyanın hem de sosyal medyanın gündemi olmaya devam ederken, muhalefet de meclis kürsüsüne, youtube yayınlarına sıkıştırılmaya çalışılıyor.

Bu düzen değişmeli diyenler bulundukları her yerde seslerini yükseltmeye ve örgütlenmeye çağrı yapıyorlar. Düzen siyaseti de tüm bileşenleriyle mücadele edenlerin karşısında bir olup örgütlenmenin 'tehlikelerine' işaret ediyor. Utangaç olanlar da yok değil; hepimiz örgütlüyüz diyerek “örgütlü olmanın silikleştiği” organizasyonlarla sokağa çağrı yapıyorlar.

Öyleyse soruyu bir de biz sorup yanıtlayalım:

Örgütlü olmak tehlikeli midir?"