Mehmet Aydın'ın ifadesinden ilk ayrıntılar ortaya çıktı: Çiftlik Bank'ın mal varlığını açıkladı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesinden ilk ayrıntılar ortaya çıktı.

Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, Çiftlik Bank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söylediği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını anlattı.

Aydın, katılımcılara sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların

reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını söyledi.

Aydın, basından soruşturmayı takip ederken Çift Bank mağdurlarının 64 milyon TL zarara uğradığınının haber yapılması üzerine ülkemizde kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon TL civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, Brezilya Sao Paolo'da bulunan Büyükelçiliğe giderek teslim olduğunu beyan etti.