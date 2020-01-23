Petrol-İş üyesi Trelleborg işçilerinin 44 gündür sürdürdüğü grev, önceki gece saatlerinde varılan anlaşmayla sona erdi. Türkiye Komünist Partisi Gebze İlçe Örgütü bir açıklama yaparak tüm Trelleborg işçilerini mücadelelerinden dolayı kutladı.

Petrol-İş Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu Trelleborg işyerinde süren grevin 44. gününde, Petrol-İş Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda dün anlaşmaya varıldı.

Gece saatlerinde varılan anlaşmayla, 2 yıllık sözleşmenin 1,5 yıllık dönemi için yüzde 34, son 6 ay için ise enflasyon artı 2 ücrette zammı alındı. Türkiye Komünist Partisi Gebze İlçe örgütü ''Trelleborg işçileri kazandı, sıra metal işçilerinde!'' başlığıyla açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sömürünün arttığı, yaşam koşullarının ağırlaştığı, ısınmanın, aydınlanmanın lüks tüketim haline geldiği ülkemizde, patronların en büyük güvencesi işçilerin örgütsüzlüğü. Bütünlüklü bir sınıf tavrına sahip olan patronlar, güçlerini işçilerin örgütsüzlüğünden alıyor. Borca boğulan, günlük yaşamını sürdürmeye çalışan işçilerin elindekini de kaybetmemek için onlara boyun eğeceklerini düşünüyorlar.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymuyor. İşçiler boyun eğmediğinde, direndiğinde kazanıyor. Tıpkı, İzmir’deki tekstil işçileri, İstanbul’da Garanti Bankası inşaat işçileri gibi ücretlerine el konularak işten atılan otel işçileri de tazminatlarına el konulan özel okul öğretmenleri gibi yanyana geliyor, direniyor ve haklarını alıyor.

Trelleborg işçileri de haklarını talep etmekle kalmayıp sendikası ile mücadele etti ve kazandı. Tüm Trelleborg işçilerini mücadelelerinden dolayı kutluyoruz.

Şimdi sıra, grev kararını ilan eden metal işçilerinde!''

TKP GEBZE İLÇE