Trelleborg grevi 44. gününde sona erdi

Petrol-İş üyesi Trelleborg işçilerinin 44 gündür sürdürdüğü grev, dün gece saatlerinde varılan anlaşmayla sona erdi. Patron grev öncesinde verdiği son teklife göre işçilerin talebine yakın bir zam oranına çıkmak durumunda kaldı ve varılan anlaşmayla ilk 1,5 yıl için yüzde 34’lük zam alındı.

Petrol-İş Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu Trelleborg işyerinde süren grevin 44. gününde, Petrol-İş Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda anlaşmaya varıldı.

Gece saatlerinde varılan anlaşmayla, 2 yıllık sözleşmenin 1,5 yıllık dönemi için yüzde 34, son 6 ay için ise enflasyon artı 2 ücrette zammı alındı.

Grevde geçen süre için işçilere brüt 2.150 TL verilecek ve grevde geçen süreler için ikramiye hakkında kayıp yaşanmayacak, ikramiye tam olarak ödenecek. Sosyal haklara ise yıllık yüzde 15 zam yapılacak.

İmzalanan sözleşme ile ilgili gece saatlerinde fabrika önünde Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir, grevci Trelleborg işçilerine açıklamalarda bulundu. Trelleborg işçileri anlaşmayı “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” ve “Yaşasın işçilerin birliği” sloganlarıyla kutladı.