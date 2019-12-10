Trelleborg'da grev başladı

Gebze'de kurulu bulunan yabancı sermayeli Trelleborg işyerinde işçiler, sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkarak üretimi durdurdu.

Petrol-İş'in örgütlü olduğu endüstriyel kauçuk hortum üreten İsveç merkezli Trelleborg işyerinde bu sabah işçiler greve çıktı. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan fabrikada 320'nin üzerinde işçi çalışıyor.

Grev, toplu sözleşme sürecinde ücret artışı maddesinde anlaşmaya varılamadığı için başladı. Sabah saatlerinde Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz'ün ve Gebze'de farklı işyerlerinden temsilcilerin de katıldığı bir basın açıklaması yapıldı. Akyüz, işvereni aklı selim davranmaya çağırarak "ekmek ve alınteri mücadelesinin çocuk oyuncağı olmadığını" söyledi. Ardından grev pankartı fabrikaya asıldı.