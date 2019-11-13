Meksika’ya giden Morales’ten ilk açıklama

Meksika’da açıklama yapan Evo Morales ‘Barışın korunmasını istediğim için istifa ettim, polis ve askerlerden ellerini halkın kanına bulamamalarını istiyorum’ dedi.

Bolivya’da faşist darbenin ardından Meksika’ya sığınan Evo Morales, darbenin ardından ilk defa bir basın toplantısı düzenledi. Morales, burada darbe sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Morales Ekim seçimlerinde ilk oy sayımında yüzde 7 fazla oyla zafer kazandığını, ancak kırsal kesimde oylamayı beklemek gerektiğini açıkladığını hatırlatırken “Seçimlerin ertesi günü, muhalif gruplar oy sayımının henüz bitmemesine rağmen oylamada yolsuzluk olduğunu açıkladılar” dedi.

Bütün hafta direndiklerini söyleyen Morales, 1 Kasım'da muhalefet gruplarının başarısız bir darbe girişiminde bulunduklarını söyledi.

Amerika Devletleri Örgütü’nün (OAS) hazırladığı seçim raporunun “Bir rapordan çok, politik sloganların olduğu bir yorum olduğunu” söyleyen Morales, “Şimdi anlıyorum ki OAS halkların hizmetinde değil” dedi.

CAMACHO VE MESA TÜM ŞİDDETİN SORUMLUSU

“Sendika liderlerinin, kamu görevlilerinin ve ailelerinin aldığı tehditler nedeniyle istifa ettim” diyen Morales, şu sözleri ekledi:

Bolivya'daki barışı korumak için istifa ettim. Polis ve Silahlı Kuvvetlerden ellerini halkın kanına bulamamaları istiyorum... İstifa ile beraber barış bekliyordum, ama ertesi gün silah sesleri duyuldu, ölümler oldu. Camacho ve Mesa, Bolivya'da şu anda mevcut olan tüm şiddetten sorumludur.

Sadık polis memurlarının kendisini darbecilere teslim etmeleri karşılığında onlara 50 bin dolar teklif edildiğine dair mesajları kendisine gösterdiklerini söyleyen Morales, "Meksika Hükümeti'ne teşekkür etmek istiyorum çünkü hayatımı kurtardılar. Birkaç kez, Bolivya'dakiler de dahil olmak üzere farklı havaalanlarında kalkış veya iniş yapma iznim geri çekildi" dedi.

‘GAZETECİLER VE SOSYAL AKTİVİSTLER MAALESEF ÜLKEYİ TERK ETMEK ZORUNDA KALACAK’

“Çok fazla çaba sarf ettiğimiz şeyi şimdi çok kolay bir şekilde yok ediyorlar” diyen Evo Morales, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulusal bir diyalog çağrısı için birkaç ülke ile görüşüyorum. BM’den darbeye izin vermemesini rica ediyorum."

Darbenin ardından ırkçı kimliğiyle bilinen Jeanine Añez’in kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmesine dair Morales şunları söyledi:

Senatörün Bolivya cumhurbaşkanı olarak kendi ilanını vermesiyle birlikte darbe kanıtlandı. Anayasada, Senato başkanı cumhurbaşkanlığını üstlenmeli. Cumhurbaşkanı istifasını meclis tarafından onaylamalı ya da reddetmeli.

Morales, ülkede siyasi baskıların arttığını vurgularken “Sadece bakanlar değil, gazeteciler ve sosyal aktivistler de baskı görmekte. Maalesef çoğunun ülkeyi siyasi baskıdan dolayı terk etmesi gerekecek” dedi.