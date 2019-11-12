Morales taraftarlarından ilk gün değerlendirmesi

Bolivya'da Evo Morales taraftarlarınca yayılan teyit edilmiş bir mesaj tüm dünyaya ulaşıyor. Darbenin ilk gününe ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı mesajda Morales'le ilgili 'Kendisinin dönüşünü bekleyerek direnişe devam ediyoruz' cümlesi dikkat çekiyor.

Evo Morales taraftarlarının yaydığı teyid edilmiş bir mesaj sosyal medya gruplarından tüm dünyaya ulaşıyor. Jose Marti Küba Dostluk Derneği tarafından Türkçeleştirilen mesaj darbenin ilk gününe ilişkin değerlendirmeleri ve halk direnişine ilişkin bilgileri içeriyor. Mesajda Evo Morales ile ilgili dikkat çeken cümle ise şöyle: "Kendisinin dönüşünü bekleyerek direnişe devam ediyoruz."

İşte o mesaj:

BOLİVYA’DA DARBENİN BİRİNCİ GÜNÜ

#GolpeDeEstadoBolivia

GÜN 1. DİRENİŞ VE SEFERBERLİK

- La Paz güne ıssız başladı. İşyerleri, bankalar, ofisler ve kamu kurumları kapalı. Toplu taşıma araçları erişilemez halde ve az sayıdaki taksi normal tarifenin iki katını uyguluyor. İnsanlar endişeyle hareket ediyor, kimse gülümsemiyor.

- Darbeyi destekleyenler dahi kutlama yapmıyor. Sokağa geç çıktılar. Bu kesimde korku ve utanç hakimdi. İçten içe bunun iyi olmadığını biliyorlar. Alışkın oldukları sloganları dahi atmıyorlar.

- Önceki gece bazı bölgelerde sular kesildi. Polis ayaklanmasını fırsat bilen bazı gruplar çeşitli yerleri yağmaladılar. Evo istifasını açıkladıktan birkaç saat sonra 2003 yılına dönmüşe benziyorduk, ülkenin dağıldığı yıla. Darbeciler bunu istiyordu, ve istediklerini aldılar.

- Halk direnişi El Alto’da başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren polisle çatışmalar oldu. 5 polis istasyonu yakıldı (Tránsito, Ventilla, Rio Seco, Regional 5 ve Satélite). Bunun nedeni darbeci polislerin whipala’yı yakmasıydı, Bolivya’nın yerli halklarının tarihsel bayrağı, ve onu üniformalarından söküp atmalarını yayınladıkları videoları sosyal medya ağlarında paylaşmalarıydı. Biz Aymaralar ulusal sembollerimizden birine kötü muamele yapıldığında öfkeleniriz.

- Tránsito alındıktan sonra gün ortasından itibaren darbeci polis ve silahlı siviller Ceja’da halka ateş açtılar. Ölümcül silahların kullanımından dolayı ölü ve yaralılar oldu. Öğleden sonra, Kızıl Panço yerlileri ile UNIBOL Aymara Üniversitesi öğrencileri darbecilere karşı çıkmak üzere El Alto’ya hücum ettiler.

- La Paz’da Chasquipampa (Güney Bölgesi) ve Villa El Carmen (Kuzeydoğu) bölgelerinde darbeci polisler püskürtüldü. Aynı durum Cochabamba’nın yoğun Güney Bölgesi’nde de oluştu.

- Sağcı politikacılar Çokuluslu Yasama Meclisi oturumunu kurmaya çalıştılar. Üst meclisten geriye kalan tek kişi senatör Jeanine Añez ile bir geçici hükümet kurmayı başaramadılar.

- Sosyal medyada yayılan bir videoda senatör Jeanine Añez’in silahlı kuvvetlere sokağa çıkan direnişçi Bolivya halkını bastırmasını istediği görüldü.

- Gece olduğunda General Kaliman, Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı, askerin sokağa çıkıp darbe ile halka karşı kanlı bir baskı uygulayacaklarını ilan etti. Kır ve kentlerdeki kitle örgütleri darbeye karşı direnmeye devam ediyorlar.

- Meşru Devlet Başkanımız Evo Morales, kardeş ülke Meksika’nın Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador’un Bolivya halkının liderini almak üzere gönderdiği bir uçakla Meksika’ya doğru ülkeden ayrılmıştır.

- Kendisinin dönüşünü bekleyerek direnişe devam ediyoruz. Bugün medya çitini kırmak ve Bolivya’da darbecilerin zulmünü dünyaya tanıtmak için her zamankinden daha fazla uluslararası yardıma ihtiyacımız bulunuyor.

#GolpeDeEstadoBolivia

#EvoPresidenteLegitimo

#ResistenciaAlGolpex