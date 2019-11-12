Darbeye bir de bu gözle bakın: Bolivya darbesi hangi şirketlerin hisselerini yükseltti

Bolivya'da yapılan ABD destekli darbenin ardından ülkedeki lityum üretimini kamulaştırma süreci durdu. Darbenin ardından lityum pili kullanan Tesla şirketi başta olmak üzere çokuluslu şirketlerin hisseleri yükselişe geçti.

Bolivya'da yaşanan ABD destekli darbeyle birlikte, istifa eden devlet başkanı Evo Morales'in döneminde ülke ekonomisinin bağımsızlaşması ve büyümesini sağlayan kamulaştırma politikaları da durma aşamasına geldi.

Ülkedeki en güncel kamulaştırma süreci lityum üretimine yönelikken, Morales, darbeden yalnızca birkaç gün önce Almanya merkezli çokuluslu ACI Systems Alemania (ACISA) ile yapılan lityum anlaşmasını durdurmuştu.

Tesla şirketine de lityum pili tedarik eden ACISA, anlaşmanın durdurulmasının ardından DW'ye yaptığı açıklamada, şirketin lityum projesinin "siyasi durgunluk ve berraklaşma"nın sağlanmasının ardından devam edeceğinden emin olduklarını kaydetmişti.

DARBENİN ARDINDAN TESLA VE PANASONIC HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Darbenin ardından Tesla şirketinin hisseleri, bu hafta başında yüzde 2,36 oranında arttı. Şirket hisselerinin, ülkede seçimlerin ardından siyasi tartışmaların başladığı günlerde yükselişe geçtiği görülüyor.

Lityum yatırımları bulunan bir diğer şirket olan Panasonic'in hisseleri, darbe senaryolarının gündeme geldiği Kasım ayı başından bu yana aynı şekilde dikkat çekici şekilde arttı.

DARBE LİDERİNİN BABASINA AİT FABRİKA DA KAMULAŞTIRILMIŞTI

Evo Morales'in 2006'da iktidara geldiğinde ülkenin stratejik hidrokarbon sektöründeki şirketlerin kamulaştırılmasını başlatmıştı. Kamulaştırdığı şirketlerden biri olan doğalgaz dağıtım şirketi Sergas, darbenin siyasi önderi Luis Fernando Camacho'nun babası José Luis Camacho'ya aitti.