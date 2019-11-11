TKP: Emperyalizm şimdi de Bolivya'ya saldırıyor

Türkiye Komünist Partisi, Bolivya'daki ABD destekli darbeye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Yaşanan tam anlamıyla bir darbedir, emperyalizmin desteğiyle gerçekleşmiştir ve gayrimeşrudur. Emperyalizm, geçtiğimiz yüzyıldaki yöntemlerini tekrar denemekte, bir kez daha Latin Amerika’da halk darbe ile yola getirilmeye çalışılmaktadır' derken, Bolivya’nın emekçi halkı ile dayanışma içinde olduğunu ilan etti.

TKP, Bolivya'da ABD destekli darbeye yaptığı açıklamayla tepki gösterirken, emekçi Bolivya halkı ile dayanışma içinde olduğunu ilan etti.

"Emperyalizm şimdi de Bolivya'ya saldırıyor" başlıklı açıklamada, Bolivya'da yaşananların tam anlamıyla emperyalizm destekli bir darbe olduğu belirtilirken, "Türkiye Komünist Partisi emperyalizm destekli darbeyi boşa çıkarmak için Bolivya’nın emekçi halkı ile dayanışmasını ilan etmektedir" denildi.

Açıklama şu şekilde:

Emperyalizm şimdi de Bolivya'ya saldırıyor

14 yıldır iktidarda olan, bu süre içinde Bolivya ekonomisinin bağımsızlaşmasını ve büyümesini, Bolivya’nın yerli halklarının ve milyonlarca yoksulun insanca bir yaşama kavuşmasını sağlamış olan Morales ve hareketinin, geçen hafta yapılan seçimlerde yeniden bir zafer kazanmış olması, emperyalistlerin sindiremediği bir başarı olmuştur. Morales’e karşı başlatılan saldırıların temelinde seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiaları bulunmaktadır. Ancak iddiaların kaynağı, ABD dış politikası ile uyumlu hareket eden bir kurum olarak Amerikan Devletleri Örgütü - OAS'tır ve bu koşullarda OAS’ın seçim gözlemciliği soru işaretleri barındırmakta, güven teşkil etmemektedir.

Söz konusu iddiaların üzerine bir hafta içinde sağcı muhalefet ülkeyi bir iç savaşın eşiğine getirmiş ve Morales, yurttaşların daha fazla zarar görmemesi adına görevini bıraktığını ifade etmiştir.

Yaşanan tam anlamıyla bir darbedir, emperyalizmin desteğiyle gerçekleşmiştir ve gayrimeşrudur. Emperyalizm, geçtiğimiz yüzyıldaki yöntemlerini tekrar denemekte, bir kez daha Latin Amerika’da halk darbe ile yola getirilmeye çalışılmaktadır. Morales’in görevini bırakmasının ardından Latin Amerika’da ABD kuklası sağcı iktidarların sevinç gösterileri yapması, ABD’nin hedefinde olan halkçı iktidarların Bolivya’daki elçiliklerine saldırıların yapılması da buna işaret etmektedir. Bu darbenin ardından gelecek olan bellidir: Kamulaştırmaların geri alınması, halkın elindekilere el konması, talan, yoksullaşma...

Morales iktidarını bir tiranlık olarak göstermek için Bolivya halkının düşmanı olmak gerekmektedir. Darbeyi fırsat bilen sağcı muhalefet ırkçı saldırılarının dozunu çoktan yükseltmiştir. Morales’in ve MAS hareketinin militanlarına verilecek en ufak zarardan da onlar sorumlu olacaktır.

Türkiye Komünist Partisi emperyalizm destekli darbeyi boşa çıkarmak için Bolivya’nın emekçi halkı ile dayanışmasını ilan etmektedir.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite