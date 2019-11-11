Bolivya'daki darbenin lideri Camacho: Aşırı dinci patron

Bolivya'da Evo Morales'i hedef alan ABD destekli darbenin lideri olan Luis Fernando Camacho, aşırı dinci patron kimliğiyle biliniyor. Darbenin başındaki isim olan Camacho'nun adı 'Panama Belgeleri' skandalına da karışmıştı.

Darbenin siyasi önderi konumunda Luis Fernando Camacho, "kör parmağım gözüne" dedirtecek kadar darbenin arkasında hangi sınıf ve odakların olduğunu ortaya koyan bir isim. Camacho, Bolivya'nın zengin bölgesi Santa Cruz'un Yurttaş Komitesi Başkanı. Santa Cruz, Bolivya burjuvazisinin ve sağın kalesi. Daha önce Bolivya'yı iç savaşın eşiğine getiren Morales karşı ayaklanmaların tümü bu bölgeden çıkmıştı.

'BABASININ FABRİKASI' KAMULAŞTIRILMIŞTI

Evo Morales'in 2006'da iktidara geldiğinde başlattığı Değişim Süreci'nin en kritik ayaklarından biri, ülkenin stratejik hidrokarbon sektöründeki şirketlerin kamulaştırılmasıydı. Kamulaştırılan şirketlerden biri, doğalgaz dağıtım şirketi Sergas, Camacho'nun babası José Luis Camacho'ya aitti. Yani Camacho, bizzat kendi servetini de kurtarmaya çalışıyor, zira kamulaştırma kararının ardından devlete karşı açtıkları milyonlarca dolarlık tazminatı davası hâlâ sürüyor. Üstelik yalnızca babasının servetini değil: Aynı dönem kamulaştırılan, doğalgaz altyapısı şirketi Socre amcasına, doğalgaz sanayisi kısmına bakan şirket Controgas kuzenine aitti.

Camacho halihazırda Grupo Empresarial Nacional Vida isimli holdingin patronu. Bu holdinge bağlı şirketlerin bir kısmı, "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen şirketler. Yani Camacho, kârının bir kısmını Bolivya halkının bütçesine aktarmaktan kaçmak için offshore hesaplar üzerinden servetini gizliyordu.

40 yaşındaki Camacho, aynı zamanda avukat ve aşırı dinci. Tıpkı Brezilya'nın başındaki faşist Jair Bolsonaro gibi Camacho da Katolik, fakat ABD merkezli Evanjelist akımlarla da yakın ilişki içerisinde.