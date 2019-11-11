ABD destekli çeteler Morales'in evini bastı, tutuklama kararı çıkarıldı

ABD destekli sağcı çetelerin saldırıları ve ardından ordunun istifa baskısı sonrası Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, istifa ettiğini açıklamıştı.
Morales'in istifa açıklaması sonrası saldırılar sürerken, Evo Morales'in evi de hedef alındı.
Öte yandan Morales hakkında hukuksuz bir şekilde tutuklama kararı da çıkarıldı.
Morales, hakkındaki tutuklama kararını kınadığını söylerken, evine yönelik saldırıya ilişkin ise "darbe hukukun üstünlüğünü yok ediyor" dedi.
Bolivya ordusu ve polis teşkilatı, Morales için tutuklama kararı çıkarmıştı.