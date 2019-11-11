Bolivya'da ABD darbesi: Morales istifa etti

Bolivya'da ABD destekli sağcı grupların saldırıları ve ardından ordunun yaptığı istifa çağrısı sonrası Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, istifa ettiğini açıkladı.

Bolivya'da seçimlerin ardından başlayan ABD destekli sağcı grupların saldırıları sonrası dün Bolivya'da kriz tırmanmış, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, Devlet Başkanı Evo Morales’e "ülkedeki istikrarın yeniden sağlanması" iddiasıyla istifa etme çağrısı yapmıştı.

Durumu "devlet darbesi" olarak niteleyen Morales, “Kardeşlerim, mücadelemizin son bulmadığını söylemek istiyorum, biz eşitlik ve barış için mücadeleye devam edeceğiz. Şu anda bir devlet başkanı olarak yükümlülüğüm, durumu sakinleştirmek için yöntem bulmak” diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera, bir Kızılderili Başkanın yardımcısı olduğu için gurur duyduğunu ve daima ona sadık kalacağını söyleyerek istifasını açıkladı.

Bolivya'daki olaylardan yabancı güçleri sorumlu tutan Linera, "Biz hidrokarbürü, doğal zenginlikleri millileştiren bir hükümetiz. Biz Bolivyalıların yüzde 30'unu yani 3 milyon Bolivyalıyı fakirlikten çıkarıp, orta gelir grubuna yükselttik. 200 bin Bolivyalıya ev yaptık. Hiçbir zaman maaş ödemek için yabancıların önünde eğilmedik ve kıtada en hızlı büyüyen ülke olduk" dedi.