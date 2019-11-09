Morales, Bolivya halkını demokrasi ve barışı korumaya çağırdı

20 Ekim’deki seçimlerin ardından ABD yanlısı aşırı sağcı grupların ırkçı ve şiddet içeren eylemlerine karşı sakin olma çağrısında bulunan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, halkı demokrasi ve barışı korumaya çağırdı.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, "Irkçılık ve şiddet karşısında halkımızın en alçak gönüllülükle hoşgörülü ve saygılı bir sosyal barış istediklerini" söyleyerek "vatanımız tüm çalışanların, işçilerin, aydınların sosyal birliktelik ve dayanışmasıyla inşa edildi.” dedi.

Santa Cruz, Sucre ve Cochabamba'daki ABD yancısı muhalefetin protestoları sırasında onlarca kişi yaralandı. Cuma günü Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivyalılardan 20 Ekim cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet gruplarının yol açtığı ırkçı ve şiddet içeren eylemler karşısında sakin kalmalarını istedi.

Geçtiğimiz hafta Bolivyalılar, oylarına saygı gösterilmek üzere barışçıl bir şekilde yürüdüğü sırada, ABD yanlısı aşırı sağcı çetelerin saldırısına uğramışlardı. ABD yanlısı aşırı sağcı muhalefetin saldırısı sonucu onlarca insan yaralanmıştı. Sağ gruplar özellikle yerlilere yönelik ırkçı saldırılarda bulunuyor.

Saludamos a las madres de familia y mujeres jóvenes que hoy se unieron en la “Movilización por la Paz” para demostrarle al mundo que Bolivia es un pueblo que quiere trabajar y vivir pacíficamente en democracia. La violencia destruye la unidad y la economía de la familia boliviana pic.twitter.com/zQC5c62EVc — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 8, 2019

Morales, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda “Bolivya halkının barışçıl bir şekilde çalışmak ve demokraside yaşamak istediklerini göstermek için bugün 'Barış İçin Yürüyüş'e katılan anneleri ve genç kadınları selamlıyoruz. Şiddet Bolivya ailesinin birliğini ve ekonomisini mahvediyor.” dedi.

Morales, bu sabah yaptığı açıklamada “Kız kardeşler ve erkek kardeşler, demokrasimiz anayasa düzenini baltalayan şiddetli grupların darbesi nedeniyle risk altında.” dedi.

Muhalefanın sembolü haline gelen Santa Cruz’lu patron ve yobaz kimliğiyle tanınan dini lider Luis Fernando Camacho, Morales’in soğuk kanlılık çağrısını reddetti.

ABD yancısı Luis Fernando Camacho, pazartesi günü Morales’in imzalaması için sembolik önceden yazılmış bir istifa mektubu ile hükümet sarayına yürüyeceğini söyledi.