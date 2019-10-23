Morales: Bolivya darbe tehdidi altında

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinin darbe tehididiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Bolivia | President Evo Morales warns that there is a coup attempt underway against his government. https://t.co/FuDzIRuBAw
— teleSUR English (@telesurenglish) October 23, 2019
Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS-IPSP) oyların yüzde 46.86 almasının ardından seçimleri birinci turda kazanmıştı.
MAS-IPSP’nin seçimlerde birinci gelmesinin ardından ABD yanlısı muhalefet sokaklarda şiddet eylemlerine başlamıştı.
Dün ülkede bulunan Bolivarcı Venezuela Lideri Hugo Chavez’in heykeli ABD yancıları tarafından yıkılmıştı.
Başkent La Paz'da ABD yanlıları eski Venezuela Lideri Chavez'in heykelini yıktı.
ABD yanlısı muhalefet, Potosi'deki Yüksek Seçim Mahkemesi binasını seçim günü kundaklamıştı.