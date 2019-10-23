Morales: Bolivya darbe tehdidi altında

Bolivya’da geçtiğimiz gün yapılan seçimleri devlet başkanı Evo Morales’in kazanmasının ardından ABD yanlısı sağcı muhalefet sokaklarda şiddet eylemlerine başladı.
soL - Dış Haberler
Çarşamba, 23 Ekim 2019 15:12

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinin darbe tehididiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS-IPSP) oyların yüzde 46.86 almasının ardından seçimleri birinci turda kazanmıştı.

MAS-IPSP’nin seçimlerde birinci gelmesinin ardından ABD yanlısı muhalefet sokaklarda şiddet eylemlerine başlamıştı.

Dün ülkede bulunan Bolivarcı Venezuela Lideri Hugo Chavez’in heykeli ABD yancıları tarafından yıkılmıştı.

Başkent La Paz'da ABD yanlıları eski Venezuela Lideri Chavez'in heykelini yıktı.

 

ABD yanlısı muhalefet, Potosi'deki Yüksek Seçim Mahkemesi binasını seçim günü kundaklamıştı.