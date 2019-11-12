Komünist partilerden açıklama: Bolivya yalnız değildir!

Aralarında Türkiye Komünist Partisi'nin de bulunduğu komünist ve işçi partileri tarafından Bolivya'daki ABD destekli darbeyi kınayan bir açıklama yayımladı, dünya halklarına Bolivya'yı savunma çağrısı yapıldı.

Bolivya'daki darbeye tepki gösteren bölge ve dünya komünist partileri "Bolivya yalnız değildir" sloganıyla bir açıklamayı bu sabah dünya kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada MAS hareketi ve Bolivya Komünist Partisi militanlarına yapılan saldırılar protesto edilirken, tüm dünyada somut dayanışma eylemleri geliştirilmesi için çağrıda bulunuluyor.

Açıklamanın tam metni ve imzacılar şu şekilde:

Emperyalizm ve Amerikan Devletleri Örgütü-OAS tarafından desteklenen ve finanse edilen darbeyi kınıyoruz.

Dünya halklarını dayanışmaya ve Bolivya Çokuluslu Devleti’nin lider ve yöneticilerinin hayatlarını savunmaya çağırıyoruz.

Paramiliter gruplar tarafından, halk liderleri ve yetkililerin yanı sıra, MAS hareketi ve Bolivya Komünist Partisi’nin militanlarına ve siyasi liderlerine yapılan zulmü, kaçırılma ve kaybolma olaylarını kınıyoruz.

Komşu ülkelerin kardeş partilerini Bolivya halk hareketinden kardeşlerimizin yaşamını ve birlikteliğini korumak için somut dayanışma eylemleri yapmaya çağırıyoruz.

Halk demokrasilerine karşı saldırganlığı reddediyoruz.

Dünya Bolivya Cumhuriyeti ve Çokuluslu Devleti ile Dayanışma Günü yapılması için çağrıda bulunuyoruz.

Bolivya yalnız değildir!

11 Kasım 2019

İmzalayan Partiler:

Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partisi

Avustralya Komünist Partisi

Ekvador Komünist Partisi

El Salvador Komünist Partisi

Guatemala İşçi Partisi

Honduras Komünist Partisi

İspanya İşçileri Komünist Partisi

Kanada Komünist Partisi

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri – Halk Ordusu (FARC-EP)

Kolombiya Komünist Partisi

Meksika Komünist Partisi

Peru Komünist Partisi

Türkiye Komünist Partisi

