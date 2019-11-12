Komünist partilerden açıklama: Bolivya yalnız değildir!

Bolivya'daki darbeye tepki gösteren bölge ve dünya komünist partileri "Bolivya yalnız değildir" sloganıyla bir açıklamayı bu sabah dünya kamuoyu ile paylaştı.
Açıklamada MAS hareketi ve Bolivya Komünist Partisi militanlarına yapılan saldırılar protesto edilirken, tüm dünyada somut dayanışma eylemleri geliştirilmesi için çağrıda bulunuluyor.
Açıklamanın tam metni ve imzacılar şu şekilde:
Emperyalizm ve Amerikan Devletleri Örgütü-OAS tarafından desteklenen ve finanse edilen darbeyi kınıyoruz.
Dünya halklarını dayanışmaya ve Bolivya Çokuluslu Devleti’nin lider ve yöneticilerinin hayatlarını savunmaya çağırıyoruz.
Paramiliter gruplar tarafından, halk liderleri ve yetkililerin yanı sıra, MAS hareketi ve Bolivya Komünist Partisi’nin militanlarına ve siyasi liderlerine yapılan zulmü, kaçırılma ve kaybolma olaylarını kınıyoruz.
Komşu ülkelerin kardeş partilerini Bolivya halk hareketinden kardeşlerimizin yaşamını ve birlikteliğini korumak için somut dayanışma eylemleri yapmaya çağırıyoruz.
Halk demokrasilerine karşı saldırganlığı reddediyoruz.
Dünya Bolivya Cumhuriyeti ve Çokuluslu Devleti ile Dayanışma Günü yapılması için çağrıda bulunuyoruz.
Bolivya yalnız değildir!
11 Kasım 2019
İmzalayan Partiler:
Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partisi
Avustralya Komünist Partisi
Ekvador Komünist Partisi
El Salvador Komünist Partisi
Guatemala İşçi Partisi
Honduras Komünist Partisi
İspanya İşçileri Komünist Partisi
Kanada Komünist Partisi
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri – Halk Ordusu (FARC-EP)
Kolombiya Komünist Partisi
Meksika Komünist Partisi
Peru Komünist Partisi
Türkiye Komünist Partisi