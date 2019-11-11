Bolivya: Morales güç mü topluyor?

Bolivya'da siyasi mücadele Morales'in istifasının ve faşist darbe girişiminin ardından yeni bir evreye girdi. ABD destekli muhalefetin ortak bir hedef etrafında birleşebileceğine kuşkuyla yaklaşılırken, Morales'in daha güçlü bir şekilde geri dönmek gibi bir planı olabileceği iddia ediliyor.

Bolivya'da yaşanan hareketli haftaların sonunda siyasal mücadele Devlet Başkanı Morales'in istifası ve onu izleyen faşist darbe girişimiyle yeni bir evreye girdi.

DARBE ABD DESTEKLİ

Bazı Latin Amerika kaynakları, silahlı güçler, polis ve sivillerin bir kesimi tarafından kalkışılan darbeyle ilgili olarak, büyük ölçüde ABD fonlarıyla kurulan STK'ların finansal desteğine dikkat çekiyor. Kıtada yaşanan gelişmeler, son olarak Arjantin'de Kirschner'lerin tekrar iktidara gelmesi, halkın neoliberal uygulamalara kitlesel olarak karşı çıkması gibi olaylar, ABD'nin Latin Amerika'da ağırlığını artırması ihtiyacını duymuş olabileceğini düşündürüyor.



DARBECİ KOALİSYON PARÇALI

Öte yandan, henüz yeniden seçime gidilmesi konusunda açık bir çağrı yapan olmadı. Morales'e karşı geçici olarak güç birliği yapmış olan muhalefetin de ortak bir hedef etrafında kenetlenebileceği belli değil. Patron sınıfının temsilcisi Camacho, seçimlerde ikinci sırada gelen ve Morales öncesi görev yapmış olan Carlos Mesa, Amerikan Devletleri Örgütü'nün seçim yolsuzluğu iddiasından sonra Morales'i istifaya çağıran General Williams Kaliman'ın birlikte hareket edip etmeyeceği bilinmiyor.



Senato'daki ikinci başkan yardımcısı, muhalif senatör Jeanine Anez'in Morales ve ekibinin istifası üzerine boşalan başkanlık koltuğunu devralabileceği ve seçim çağrısı yapabileceği belirtiliyor. Morales'in istifası kabul edilirse, yasalara göre kurulacak geçici hükümetin 90 gün içinde seçim çağrısı yapması gerekecek. Ancak böyle ilerlemeyebilir.

MORALES KAVGAYA DEVAM MI EDECEK?

14 yıl boyunca ABD'ye karşı sert bir tavır almış ve halkın desteğini alan pek çok kazanıma imza atmışken görevi bırakan Morales'in ise daha güçlü bir şekilde geri dönmek gibi bir planı olabileceği iddia ediliyor.

Dün görevi bıraktığını açıkladıktan sonra en az sekiz danışmanı ile birlikte Chimore'ye geçtiği kaydedilen Morales'i karşılayan halk güçleri istifayı reddettiklerini ve sokakları bırakmayacaklarını dile getirdi. Bölgede yol kapatma eylemleri yapılıyor.

