Morales: Darbeciler neden oldukları kaos için bizi suçluyorlar

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales saldırı sonrasında ilk açıklamayı yaptı. Morales darbeci komplocuların yalan söyleyerek neden oldukları kaos ve şiddet için kendilerini suçladıklarını söyledi.

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in evine saldırı düzenlendi. Öte yandan Morales hakkında hukuksuz bir şekilde tutuklama kararı çıkarıldı. Evo Morales saldırı sonrasında sosyal medyadan ilk açıklamasını yaparken, kaosa ve şiddete neden olanların kendilerini suçlamaya çalıştığını söyledi.

Morales, ''Evime ve kız kardeşimin evine saldıran, evlere ateş açan, bakanları ve çocuklarını ölümle tehdit eden ve bir belediye başkanıyla tartışan darbe komplocuları şimdi yalan söylüyorlar. Neden oldukları kaos ve şiddet nedeniyle bizi suçlamaya çalışıyorlar. Bolivya ve dünya darbeye tanık oldu'' dedi.