Morales: Darbeciler neden oldukları kaos için bizi suçluyorlar

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in evine saldırı düzenlendi. Öte yandan Morales hakkında hukuksuz bir şekilde tutuklama kararı çıkarıldı. Evo Morales saldırı sonrasında sosyal medyadan ilk açıklamasını yaparken, kaosa ve şiddete neden olanların kendilerini suçlamaya çalıştığını söyledi.
Morales, ''Evime ve kız kardeşimin evine saldıran, evlere ateş açan, bakanları ve çocuklarını ölümle tehdit eden ve bir belediye başkanıyla tartışan darbe komplocuları şimdi yalan söylüyorlar. Neden oldukları kaos ve şiddet nedeniyle bizi suçlamaya çalışıyorlar. Bolivya ve dünya darbeye tanık oldu'' dedi.
Los golpistas que asaltaron mi casa y la de mi hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros y sus hijos y vejaron a una alcaldesa, ahora mienten y tratan de culparnos del caos y la violencia que ellos han provocado. Bolivia y el mundo son testigos del golpe
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019