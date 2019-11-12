Bolivya'daki darbenin lideri Camacho: Faşist örgüt üyesi...

Bolivya'daki ABD destekli darbenin önderi Luis Fernando Camacho, aşırı dinci patron kimliğinin yanı sıra Santa Cruz Gençlik Birliği adlı faşist örgütün de eski üyesi...

Bolivya'da yapılan ABD destekli darbenin gerici bir patron olmasıyla bilinen önderi Luis Fernando Camacho, aynı zamanda faşist bir gençlik örgütünün eski üyelerinden biri.

GreyZone'da yer alan habere göre, Santa Cruz'da sağcı hükümetlerle kurduğu yakın ilişkinin yanı sıra ırkçı eylemlerle ünlenmiş aşırı dinci paramiliter örgütlerle ve yerel uyuşturucu kartelleriyle bağı olan Camacho'nun Santa Cruz Gençlik Birliği (UJC) adlı örgütün bir dönem liderliğini de yaptığı belirtildi.

Nazi selamı vermesiyle bilinen örgütün, istifa eden devlet başkanı Evo Morales'e düzenlenen suikast girişimleriyle de ilişkisi olduğu öne sürülüyor.

Solculara, yerlilere, gazetecilere saldırılarıyla tanınan örgüt ırkçı ve homofobik saldırılarıyla öne çıkıyor.

Camacho'nun 2002 yılında 23 yaşındayken örgüte dahil olduğu, iki yıl sonra ise aile şirketinin başına geçmek üzere örgütten ayrıldığı kaydedildi.

Camacho'nun örgütün baş figürü kabul edilen Bolivyalı-Hırvat Branko Marinkovic'in yardımcılığını da yaptığı ve kendisiyle yakın ilişki içerisinde olduğu belirtildi. Marinkovic'in ailesinin 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle işbirliği yapan Ustaşe örgütü üyesi olduğu iddia ediliyor.

Camacho'nun bir dönem yöneticiliğini yaptığı ve sembolü yeşil haç olan UJC'nin Nazi selamı, örgütün sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşılmıştı: