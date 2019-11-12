Bolivya'da halk darbeye karşı sokakta, darbeci ordudan polise destek açıklaması

Bolivya'daki ABD destekli darbenin ardından direnişin merkezi olan El Alto kentinde halk sokakta ve darbeye karşı mücadelesini sürdürüyor. ABD destekli sağcı çetelerin günlerdir devam eden saldırılarını izleyen ve günler sonra Morales'e istifa baskısı yapan ordu, darbecilerle birlikte hareket eden polise destek vereceğini açıkladı.

soL - Dış Haberler