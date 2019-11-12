Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından darbe karşıtı direnişin merkezi olan El Alto'da halkın eylemleri sürüyor.
Dün gün boyu sokakta olan ve darbeyi tanımadığını ilan eden halk, darbecilere karşı direneceğini ilan etmişti.
Bolivya'da halk darbeye karşı sokakta, darbeci ordudan polise destek açıklaması https://t.co/hiJ13sSqBs pic.twitter.com/SfCZvnzt4c
— soL Haber (@solhaberportali) November 12, 2019
Halkın direnişi sürerken ABD destekli sağcı çetelerin günlerdir devam eden saldırılarını izleyen ve sonrasında Morales'e istifa baskısı yapan ordu, darbecilerle birlikte hareket eden polise destek vereceğini açıkladı.
Polis ekipleri yaptığı açıklamalarda darbeye karşı direnen yerli halkı hedef göstermiş, ordu desteği olmadan kontrolün sağlanamayacağını açıklamıştı.
Darbeci ordunun darbeci polise desteğini ilan ettiği açıklamanın ardından El Alto'ya askeri birliklerin sevk edildiği iddia ediliyor.