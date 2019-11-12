Bolivya'da halk darbeye karşı sokakta, darbeci ordudan polise destek açıklaması

Bolivya'daki ABD destekli darbenin ardından direnişin merkezi olan El Alto kentinde halk sokakta ve darbeye karşı mücadelesini sürdürüyor. ABD destekli sağcı çetelerin günlerdir devam eden saldırılarını izleyen ve günler sonra Morales'e istifa baskısı yapan ordu, darbecilerle birlikte hareket eden polise destek vereceğini açıkladı.
soL - Dış Haberler
Salı, 12 Kasım 2019 08:19

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından darbe karşıtı direnişin merkezi olan El Alto'da halkın eylemleri sürüyor.

Dün gün boyu sokakta olan ve darbeyi tanımadığını ilan eden halk, darbecilere karşı direneceğini ilan etmişti.

Halkın direnişi sürerken ABD destekli sağcı çetelerin günlerdir devam eden saldırılarını izleyen ve sonrasında Morales'e istifa baskısı yapan ordu, darbecilerle birlikte hareket eden polise destek vereceğini açıkladı. 

Polis ekipleri yaptığı açıklamalarda darbeye karşı direnen yerli halkı hedef göstermiş, ordu desteği olmadan kontrolün sağlanamayacağını açıklamıştı.

Darbeci ordunun darbeci polise desteğini ilan ettiği açıklamanın ardından El Alto'ya askeri birliklerin sevk edildiği iddia ediliyor.

 