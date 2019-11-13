Kendini 'devlet başkanı' ilan eden Guaidó’dan 'mevkidaşı' Añez’e tebrik

Venezuela başarısız darbe girişiminde kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaidó, Bolivya’daki faşist darbenin ardından hukuk dışı bir biçimde kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Jeanine Añez’i tebrik etti.

Bolivya’daki faşist darbenin ardından ırkçı kimliğiyle tanınan Jeanine Añez kendi kendisini Meclis'ten destek bulamamasına karşın "geçici devlet başkanı" ilan etmişti. Faşist darbeyi ilk kutlayanlardan biri Brezilya’nın faşist Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro olurken, Venezuela’da başarısız darbe girişiminin ardından hiçbir temeli olmadan kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden ABD kuklası Juan Guaidó da Bolivya’daki darbeyi selamladı.

Kendisini “Venezuela’nın meşru hükümeti” olarak tanıtan Guaidó, tebrik mesajında şunları söyledi: