Kendini 'devlet başkanı' ilan eden Guaidó’dan 'mevkidaşı' Añez’e tebrik

Bolivya’daki faşist darbenin ardından ırkçı kimliğiyle tanınan Jeanine Añez kendi kendisini Meclis'ten destek bulamamasına karşın "geçici devlet başkanı" ilan etmişti. Faşist darbeyi ilk kutlayanlardan biri Brezilya’nın faşist Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro olurken, Venezuela’da başarısız darbe girişiminin ardından hiçbir temeli olmadan kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden ABD kuklası Juan Guaidó da Bolivya’daki darbeyi selamladı.
Kendisini “Venezuela’nın meşru hükümeti” olarak tanıtan Guaidó, tebrik mesajında şunları söyledi:
Venezuela’nın meşru hükümeti olarak ülkesini cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru anayasal bir süreci yönetme görevinde olan Jeanine Añez’i Bolivya’nın geçici devlet başkanı olarak tanıyoruz.
Bizim ülkemiz için bir ilham kaynağı. Biz de eminiz ki biz de özgürlüğe kavuşacağız.