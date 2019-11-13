Kendini Bolivya Cumhurbaşkanı ilan eden Añez'den ırkçı paylaşımlar

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından kendini cumhurbaşkanı ilan eden Jeanine Añez'in 2013 yılında sosyal medya hesabından ülkede yaşayan yerlilere yönelik ırkçı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Bolivya'da yapılan ABD destekli darbenin ardından kendini cumhurbaşkanı ilan eden İkinci Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Añez'in 2013 yılında sosyal medyada paylaştığı mesajlar ortaya çıktı.

Ülkedeki yerlilere yönelik ırkçı ifadeler kullandığı bir mesajda Añez, "Yerlilerin satanik ayinlerinden arındırılmış özgür bir Bolivya düşlüyorum. Bu ülke/şehir, yerliler için değil. İlla bir yerde yaşayacaklarsa, dağa ya da El Chacho ovasına gitsinler" diyor.

Añez'in yine aynı yıl, yerlilerin dini günlerine yönelik "Ne Aymara'sı (Yeni yıl), ne sabah yıldızı!!! Şeytana tapanlar, kimse tanrının yerini alamaz" dediği görülüyor.

DARBE ÖNDERLERİNDEN CAMACHO'YA BENZERLİK

Ülkede gerçekleşen darbenin önderi Luis Fernando Camacho'nun bir dönem üyesi olduğu Santa Cruz Gençlik Birliği adlı faşist örgüt de, Evo Morales'in 2006 yılında başa geçmesinin ardından "yerlilerin satanik ayinlerine karşı" kurulduğunu açıklamıştı.

Bolivya nüfusunun yüzde 65'i ülkenin yerlilerinden oluşuyor.