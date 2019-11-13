Kimse destek vermedi, kendini 'cumhurbaşkanı' ilan etti: Tarihin en 'kurnaz' darbesi!

Bolivya'nın İkinci Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Añez, Meclis'ten destek bulamamasına rağmen kendi kendini cumhurbaşkanı ilan etti. Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales, 'Tarihin en kurnaz ve feci darbesi tamamlandı' dedi.

Bolivya'nın İkinci Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Añez, kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etti. Bolivyalı vekillerin Morales'in istifasını onaylamayı reddettmeleri sonrası Anez'in yaptığı ilanın hiçbir hukuksal karşılığı bulunmuyor. Morales, atılan bu adımın ardından, "Tarihin en kurnaz ve feci darbesi tamamlandı. Bir darbeci sağcı senatör, kendisini önce senato başkanı ilan etti ve sonra yasama çoğunluğu olmadan etrafında bir grup suç ortağı ve halkı baskı altına alan ordu ve polisin öncülüğünde Bolivya'nın geçici devlet başkanı ilan etti" dedi. İLGİLİ HABER Morales taraftarlarından ilk gün değerlendirmesi