Ve Brezilya kutlamakta gecikmedi

Brezilya, Bolivya’da Morales’e düzenlenen darbenin ardından kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden sağcı senatör Jeanine Añez’i kutladı.

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun hükümeti, Bolivya’da ABD destekli darbeyle görevinden ayrılan Evo Morales’in ardından yasama çoğunluğu olmaksızın kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden sağcı senatör Jeanine Añez’i kutladı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yayımladığı mesajda Añez için “Brezilya onun ülkede barışı sağlama ve genel seçimlere gitmek için çalışma kararlılığını kutlar” ifadesine yer verdi.

Bolivya’nın İkinci Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Añez, dün vekillerin Morales’in istifasını onaylamayı reddetmesinin ardından yasama çoğunluğu olmaksızın hukuk dışı bir biçimde kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmişti.

