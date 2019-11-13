Brezilya’da faşist çeteler Venezuela elçiliğine saldırdı

ABD kuklası darbeci Juan Guaido’nun destekçisi faşist gruplar Brezilya’da Venezuela elçiliği binasına saldırı düzenleyerek binayı ele geçirdi.

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcsı Yvan Gil, Brezilya’daki elçilik binasına sabah 4 civarında ABD kuklası darbeci Juan Guaido’nun taraftarlarınca saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada “Olaya dair çok bilgimiz yok ama sabah 4 civarında Guaido’ya bağlı düzensiz gruplar elçilik binasına girip binayı işgal etmeye çalıştı” dedi.

Gil, Brezilya hükümetini duruma müdahale etmeye ve Viyana Konvansiyonu altındaki elçiliği korumaya çağırdı. Aksi takdirde saldırının "önemli bir emsal" olabileceği konusunda uyardı.

Brezilya menşeli Estadão gazetesi yaptığı haberde, Guaido’nun temsilcilerinin açıklamasına yer verdi. ABD kuklasının temsilcileri yaptıkları açıklamada “Büyükelçilik personelinin halka kapıları açtığını, cumhurbaşkanına (Guaido’ya) sadık kaldığını ve gönüllü olarak Guaido’yu meşru cumhurbaşkanı olarak tanıdığını” söyledi. Elçilik kaynakları ise Maduro'yu tanıdıklarını açıklayarak çetelerin iddialarını yalanladılar.

VENEZUELALI VE BREZİLYALI GRUPLARA POLİS YARDIM ETTİ

Brezilyalı milletvekili Paulo Pimenta, büyükelçilik personeli ile Guaido'nun destekçileri arasındaki çatışmalarda "oldukça şiddetli bir anlaşmazlık" yaşandığını belirtti.

Pimenta "Elçilik sabahın erken saatlerinden beri bir grup Brezilyalı ve Venezuelalı tarafından kuşatıldı, Federal Bölge polisinin veya Dışişleri Bakanlığı polisinin isyancıların eylemlerini desteklediğine veya koruduğuna dair işaretler var" dedi.

Daha önce, ABD makamları Venezuelalı diplomatları ABD’deki büyükelçiliğini terk etmeye zorladı ve tesislerini Ocak 2019’da kendini geçici başkan ilan eden Venezuelalı darbeci Juan Guaido’nun temsilcilerine devretti.

Brezilya’daki faşist hükümet de ABD’yle beraber darbe girişimi başarısız olan Juan Guaido’yu Venezuela Cumhurbaşkanı olarak tanımıştı.

POLİS BİNAYI KORUYOR

Elçiliğin işgal edilmesinin ardından polis işgalci çeteleri koruma altına aldı. Binanın önünde toplanan meşru Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun destekçilerinin elçilik binasına girmeleri Brezilya polisi tarafından engelleniyor.