ABD'den Guaido'ya 52 milyon dolarlık yardım

ABD, Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido liderliğindeki 'muhaliflere' 52 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD, Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido liderliğindeki 'muhaliflere' 52 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

RT'de yer alan habere göre, Guaido'nun temsilcisiyle Washington'da görüşmesinin ardından açıklama yapan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Mark Green, Guaido liderliğindeki 'muhalefete' 52 milyon dolarlık yeni bir yardım bütçesi ayrıldığını bildirdi.

Green, "Meşru olmayan Maduro rejimine karşı Guaido ve ekibini sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.