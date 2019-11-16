Eski Irak Başbakanı'ndan seçim hükümeti kurma çağrısı

Gösterilerin devam ettiği Irak'ta eski başbakan Haydar el-İbadi, erken seçimlere öncülük edecek bağımsız bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ekim ayının başından bu yana eylemlerin sürdüğü ülkede yaşanan gelişmelere ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Bir geçiş dönemi belirlemeden yapılacak planlamaların erteleme ve uzatma anlamına geldiğini söyleyen İbadi, bağımsız bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.

Bağımsız hükümetin temel görevinin ülkeyi erken seçimlere taşımak olduğunu belirten İbadi, bunun uygun bir kanun ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaklığında bağımsız bir komisyon ile yapılması gerektiğini söyledi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı protestolarda 319 kişi yaşamını yitirdi, 15 binden fazla kişi yaralandı.