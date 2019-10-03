Irak’ta işsizlik ve yolsuzluğa karşı eylemlere saldırı

Irak'ta yolsuzluklara, işsizliğe, kamu hizmetlerindeki eksikliklere karşı halkın tepkisi büyüyor. Güvenlik güçleri ise Bağdat'taki eylemlere sert bir biçimde müdahale etti.

Irak’ta yolsuzluk, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve işsizlik nedeniyle halk sokaklarda. Bazı uluslararası haber kaynaklarının söylediğine göre güvenlik güçlerinin saldırısında son belirlemelere göre 3 kişi öldü 200’e yakın kişi yaralandı.

Bağdat'taki eylemler sırasında güvenlik güçlerinin saldırısından kaçan halk hükümet kurumlarının ve elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge’ye sığınmaya çalıştı. Eylemler çoğu isimsiz olarak yayınlanan sosyal medya çağrıları ile büyüdü ve Bağdat son zamanların en büyük eylemine şahitlik etti.

EĞİTİMLİ İŞSİZLİKTE PATLAMA

Geçtiğimiz hafta birçok siyasi parti ve dernek bir araya gelerek işsizlik ve yolsuzlukla mücadele konusunda başbakanlık önünde bir basın açıklaması yapmıştı. Açıklamada yüzlerce üniversite mezunu ve yüksek lisans, doktora sahibi Iraklı vatandaş, iş ve kaliteli yaşam haklarının verilmesini talep etmiş, sorumluların taleplerini yerine getirilmesi çağrısında bulunmuşlardı. Görüş bildirme ve protesto haklarını kullanan Iraklılar güvenlik güçlerinin sert müdahalesine maruz kalmıştı.

Irak Komünist Partisi’nin sosyal medya paylaşımlarına göre müdahalenin ardından birçok dernek saldırıya karşı eylemcilerle dayanışma açıklamalarda bulundu. İnsan Hakları Derneği yapılan saldırıyı kınarken Irak Öğrenci Derneği şiddetin durdurulması ve sert müdahalenin soruşturulmasını talep etti. Öğrenci Derneği’nin açıklamasında ortaya çıkan tablonun, hükümetin işsizlik krizini çözememesinden kaynaklandığı vurgulandı.

MEŞRU TALEPLER

Saldırıya tepki gösteren örgütlerden biri Irak Sendikalar Genel Federasyonu'ydu. Federasyon, eğitimli vatandaşların işsizlik sorununun Irak’ta artan işsizlik ve yoksulluğun bir uzantısı olduğunu belirterek eylemcilerin onurlu duruşunu desteklediğini açıkladı. Göstericilere yapılan müdahaledenin etik olmadığını beyan eden Federasyon saldırı emri verenlerin derhal soruşturulması çağrısında bulundu.

Irak Komünist Partisi’nin kendi açıklamasında halkın yolsuzlukla mücadele, artan işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi meşru sebeplerle sokağa çıktığına işaret edildi. Irak Anayasası’nın bu tür meşru sebeplerle halka eylem ve gösteri yapma hakkı tanıdığı hatırlatılarak anayasal hakkını kullananlara karşı uygulanan şiddet mahkum edildi. Aralarında Irak Tabipler Birliği ve Irak Kadın Birliği’nin de olduğu 53 farklı dernek ve siyasi hareket eylemcilere destek açıklamaları yaptılar.

Eylemlerde hükümetin istifası, temsilciler meclisi ve il konseylerinin feshedilmesi çağrıları yapılması üzerine Irak İçişleri Bakanlığı’dan bir açıklama geldi. Bakanlık, gösterilerin amacından saptığını, eylemcilerin huzur ve barış ortamını engellediğini ifade ederek halkın güvenliğinden kaygı duydukları için güvenlik güçlerinin görevlerine devam edeceğini bildirdi.