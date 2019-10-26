Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde devam ediyor.

Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla "Halk rejimi devirmek istiyor" sloganı attı.

Irak hükümetinden, Bağdat'ı sarsan ve güney kentlerde de devam eden gösterilerle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Hükümetin internet ve sosyal medya mecralarına uyguladığı blokaj ise sürüyor.

Iraklılar, internet bağlantısının aşırı zayıf olmasından ve seslerinin dış dünyaya erişmemesinden yakınıyor.

Irak halkının, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlattıkları gösteriler yaklaşık bir hafta sürmüş, cuma sabaha karşı yeniden başlamıştı.