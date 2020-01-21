Şule Çet davasında savcı, istinaf başvurusunu geri çekti

Şule Çet davasında savcı, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand aleyhine istinaf yoluna başvurmaktan vazgeçti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’a verilen cezalara itiraz için mahkemeye verdiği dilekçeyi geri çekti.

4 Aralık'ta sonuçlanan davada sanık Çağatay Aksu "bir suçu gizlemek", "delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Berk Akand ise, "cinayete yardım"dan 12 yıl 6 ay, "tecavüze yardım"dan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından Şule Çet’in ailesinin avukatları, sanık Çağatay Aksu'ya indirim uygulanmadan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis, Berk Akand’a da üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini belirterek, sanık avukatları da maddi delil olmadan sanıkların cezalandırıldığı iddiasıyla kararı istinafa taşıdı. Davanın müdahillerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, sanıklara alt sınırdan ceza verilmesinin ve iyi hal indirimi uygulanmasının vicdanları sızlattığını belirterek karara itiraz etti.

Mütalaasında Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 39 yıla kadar hapsini, Berk Akand'ın işlenen suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsini talep eden Cumhuriyet savcısı ise karara itiraz için mahkemeye süre tutum belgesi verdi. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından savcı, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, kararı istinaf etmekten vazgeçtiğini bildirerek, dilekçesini geri çekti.

Savcı mahkemeye sunduğu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 04.12.2019 gün ve 2018/511 esas ve 2019/446 sayılı kararı ile ilgili her ne kadar istinaf yoluna gidileceği düşüncesiyle 09/12/2019 tarihi müddeti muhafaza talebinde bulunulmuş ise de, dosya kapsamı da gözetilerek, Şule Çet’e yönelik cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarını işlediği iddia olunan sanık Çağatay Aksu ile bu suçların işlenmesine yardım ettiği iddia olunan sanık Berk Akand hakkında aleyhlerine istinaf kanun yoluna başvurma talebinden vazgeçilmiştir."

