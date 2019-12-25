Şule Çet davasında gerekçeli karar açıklandı

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı.

Patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı.

Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunmasının ardından Çet'i öldürdüğü ve plazanın 20. katından attığı belirtildi. Aksu'nun cinayete intihar süsü vermeye çalıştığı, diğer sanık Berk Akand'ın da sanık Aksu'ya bu eylemlerde yardım ettiği bildirildi.

Şule Çet davasının karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetmişti.